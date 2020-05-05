تراند اليوم : الست بتحب الراجل الصغير .. 6 نجمات فن تزوجو فنانين أصغر منهم .. تعرف عليهم

“الحب لا يعترف بالعمر” تلك هى المقولة التي تنطبق على عدد من الفنانين الذين أصابتهم سهام الحب، لذا قرروا عدم التركيز على فرق العمر بينهم وبين أزواجهم، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء الفنانين :

أثار إعلان زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز أنغام من الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب فارق السن بينهما

المؤكد أن علاقتهما سويا أصبحت علنية ومن المعروف أن أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها

بنحو 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج “معكم منى الشاذلى” وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى

من فارق العمر بين الفنان سمية الخشاب وأحمد سعد والذى يصل إلى أكثر من عشر سنوات، إلا أن الطرفين قررا أن يتزوجا، بعد أن جمعتهما قصة حب خلال تقديمهما دويتو غنائي سويا يحمل اسم “الحلال

أما ثالثث الفنانين الذين سلكوا نفس الاتجاه، فهى الفنانة مى كساب وزوجها الفنان الشعبى محمد الشهير بـ”أوكا”، حيث إن الفارق العمري بينه هو 9 سنوات، إلا أن علاقة الحب التى جمعتهما جعلتهما يتغاضيان عن هذا الأمر

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.وقامت “كساب” بالكشف عن فارق العمر بينهم فى أحد البرامج، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من الوقوف عند تلك النقطة

كذلك أحمد إبراهيم موزع موسيقي من مواليد 9 فبراير 1983، بينما أنغام من مواليد عام 19 يناير 1972، أي فارق العمر بينهما ليس بالكبير، أنغام صاحبة الـ47 عام كان لها ثلاث زيجات سابقة أكثرهم استمرارا كانت مدتها 4 سنوات

أما الفنانة سوسن بدر، فقد تزوجت عدة مرات، إلا أنها في الزيجة الخامسة ارتبطت بشاب يصغرها بأكثر من 20 عاما وهو رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث التقيا من خلال أحد الأفلام السينمائية التي تنتجها والدته وقررا الزواج بعد ذلك، ولم تستمر تلك الزيجة طويلا

أما الفنانة الراحلة صباح، فقد تزوجت من فادى لبنان، رغم أنه يصغرها بأكثر من 25 عاما، وانتهت الزيجة قبل وفاتها بسنوات طويلة

أما الفنانة السورية قمر خلف، فقد تزوجت من من مواطنها مهيار خضور الذي يصغرها بـ 13 عاما وأنجبت منه