تراند اليوم : روجينا توجه رسالة شكر لمخرج البرنس – شاهد

شاركت الفنانة روجينا جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو من مسلسل البرنس خلال نقاشها مع محمد رمضان في إطار العمل الدرامي.

وعلقت روجينا على الفيديو قائلة: “رفاعى وحنان فى (الاسطورة) رمضان٢٠١٦ ورضوان وفدوى (البرنس) رمضان٢٠٢٠بامضاء المبدع العبقرى #محمد_سامى”.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين “مبدعين” و”من نجاح لنجاح” و”مسلسل حلو عاش” و”تمثيل رائع”.

يذكر أن روجينا تشارك أيضا في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.