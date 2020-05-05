جايدن يشارك والدته ميريام فارس بأغنية "قريعان وقريعان" وهذه هديته لها في عيد ميلادها

انتشر أمس فيديو لـ جايدن ابن ميريام فارس وهو يقدم لها هدية عيد ميلادها الـ 37 والتي كانت عبارة عن قلادة صنعها بنفسه حسب ما قالت ميريام التي علقت على الفيديو قائلة: "أفضل هدية حصلت عليها".

واحتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها الـ37 يوم أمس في 3/5/2020، في منزلها بطريقة مختلفة هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث زينت تورتة عيد الميلاد بزجاجة كحول، وأضافت كمامات للبلالين الضخمة التي وضعتها للاحتفال، وقامت بنشر الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الاحتفال بعيد ميلادى.. خليك بالبيت".

من جهة ثانية، طرحت ميريام أغنية مصورة جديدة، بصحبة جايدن، تحمل اسم "قرقيعان وقرقيعان" وهي تلهو مع ابنها بداخل غرف شاسعة المساحة للعب الأطفال وآلات التمارين الرياضية.

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وأهدت ميريام هذه الأغنية "لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم... المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة".

وأصدرت ميريام فارس أغنيتها "قرقيعان قرقيعان" بمناسبة عيد القرقيعان، الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو عيد مخصص للأطفال يرتدون فيه الملابس الشعبية، ويطوفون في أحيائهم، ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.