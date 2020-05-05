معتصم النهار يستأنف تصوير مشاهد مسلسله "من الآخر"



بعد تأجيل عرض مسلسل "من الآخر" خلال شهر رمضان 2020 على إثر أزمة تفشي فيروس كورونا، وقرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية، عاد صناع مسلسل "من الآخر" منذ أيام بتصوير مشاهد العمل في لبنان.

وقام الممثل السوري معتصم النهار بنشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستغرام" من كواليس التصوير، معلنًا بذلك استئناف تصوير بالمسلسل.

صورة من كواليس التصوير

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"من الآخر" من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في العمل إلى جانب معتصم كل من ريتا حايك، بديع أبو شقرا، رولا حمادة، سينتيا سامويل وغيرهم.

من جهة ثانية، يشارك معتصم النهار مع الممثلة المصرية روجينا بمسلسل "احلى أيام" وهو دراما سورية، واستطاع أن يلحق بالموسم الرمضاني لعام 2020.