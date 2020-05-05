حليمة بولند: رامز جلال مستفز ومقلبه كذبة كبيرة

شنت الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند هجوما عنيفا علي الفنان رامز جلال بسبب برنامجه الجديد رامز مجنون رسمي، والذي يعرض عبر شاشة أم بي سي خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وخرجت حليمة بولند في برنامجها وقالت أن رامز جلال يحقق نجومية ساحقة من عام لاخر ونسب مشاهدات برنامجه تتخطي الملايين ولم يستطع أي شخص ان يوقف هذا النجاح، وأصبح أسم برنامجه متصدرا لكافة مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الحالية، وصار البرنامج حديث الكبير والصغير، وهذا في حد ذاته نجاح كبير.

وأضافت إذا تحدثنا بالمصري عن الخلل فإن الخلل بنا نحن، لأن برنامج رامز دائما سيظل الكذبة التي كلنا نعرف حقيقتها، ومع ذلك ننتظر أن نشاهدها ونكون سعداء وهو يكذب علينا، موضحة أن هذا هو التفسير الحقيقي لنجاح رامز المستفز، يعني جميعنا ننتقده ونتابعه، وهذا سبب انتشاره ونجاحه المستفز لدى الكثيرين.

يشار إلي ان برنامج رامز جلال خلال هذا العام قد ظهر به مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أمينة خليل وباسم ياخور وياسمين صبريوباسم ياخور وحمدي الميرغني وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن .

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