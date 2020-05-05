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توجه الممثل السوري مكسيم خليل بالشكر للجمهور على محبته التي تصله منه، متوعداً خلال منشور له عبر حسابه على "انستقرام" بأن تحمل حقات مسلسل "أولاد آدم" القادمة الكثير من المفاجآت فيما يتعلق بدور غسان (الصحفي الذي يجسد دوره مكسيم في العمل).
ونشر مكسيم صورة له وهو من داخل سيارته وأرفقها بتعليق جاء فيه "شكرًا كتير لكم المحبة و الانطباعات يلي عمتوصلني منكم ..عالعام والخاص ..قريب وبعيد.. بتمنى رد عليكم واحد واحد، كل الحب الكم ..ولسى ماشفتو شي من غسان ب #اولاد_ادم ..الجاي اعظم ..ف ..استنونا".
و يقوم بدور البطولة في المسلسل كلّ من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم، أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.
ويقدم العمل قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: "ما في حدا برّا الخطيّة... كلنا أولاد آدم"!
كانت هذه تفاصيل خبر مكسيم خليل عن دور غسان بمسلسل "أولاد آدم": انتظروا الكثير من المفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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