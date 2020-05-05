أشهر رسالة لـ داليدا في ذكرى رحيلها: سامحوني الحياة لَم تَعُد تُحتمَل

يصادف اليوم في الثالث من مايو/أيار ذكرى رحيل الفنانة المصرية والتي هي من أصل ايطالي "داليدا"، التي عشقت الفن منذ طفولتها، أحبها الجميع وحفرت في أذان الجميع كلمات أغانيها الرائعة بصوتها المميز الساحر، لتصل بصوتها إلى قلوب العديد من الشعوب المختلفة.



ولدت يولاندا كريستينا جيجليوتي وشهرتها "داليدا" في 17 يناير عام1933م، بحي شبرا في القاهرة لأبوين من أصل إيطالي ولدا بمصر، في بداية القرن العشرين هاجر أجدادها إلى مصر باحثين عن الرزق، كما كان حال الكثير من الأجانب الذين هاجروا بسبب الفقر والهرب من الحروب في بلدانهم آنذاك، حيث كانت مصر بلدًا آمنًا ومزدهرةً اقتصاديًا.

صورة من فيلم كأس وسيجارة

ملكة جمال مصر

رغبة الشهرة لدى داليدا كانت قوية حتى لو كانت بأي ثمن، وقد فكرت وهذه المرة بوالدتها التي ستعارض مشاركتها في هذه المسابقة، فمن شروط المسابقة أنها سوف تظهر فيها شبه عارية بملابس السباحة، فقررت أنه لابد لها من إخفاء الأمر عن والدتها، فادعت أنها ذاهبة إلى إحدى صديقاتها، واستقلت الحافلة واتجهت إلى حمام السباحة، حيث المكان المعد لإجراء المسابقة، وبالفعل شاركت في المسابقة، لتحدث المفاجأة الكبرى وتفوز بلقب ملكة جمال مصر 1954م.

غنت داليدا بأكثر من لغة، منها العربية والفرنسية، وكان أول ظهور لها في السينما المصرية في فيلم "سيجارة وكاس" مع سامية جمال، وكان ظهورها الثاني والأخير في السينما المصرية في فيلم (اليوم السادس) لـ يوسف شاهين.

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وقد بلغ رصيدها من الأفلام حوالي 12 فيلما، وزاد رصيدها الغنائي على 500 أغنية بلغات مختلفة.



توفيت داليدا في 3 مايو 1987 منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، عن عمر يناهز 54 عامًا تاركة رسالة تحمل "سامحوني الحياة لم تعد تحتمل".