صور لاحمد العوضي قبل الشهرة.. لن تتخيلو كيف كان شكله

فاجئ الفنان أحمد العوضي جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية بإعلان خبر زواجه رسميا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وعلي الناحية الأخري غيرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حالتها الاجتماعية عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلنت إنها تزوجت من أحمد العوضي وتلقت الكثير من التهاني من قبل الكثيرين من متابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه .

اقرئي ايضا : عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الغناء

Advertisements

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد القصص العاطفية التي عاشها الفنان أحمد العوضي قبل ياسمين عبدالعزيز، فقد أرتبط قبل ياسمين بفتاتين كانت الأولي قبل شهرته وكانت صدمة قوية بالنسبة له، خاصة وإنها لم تتحمل طموحاته، اما الفتاة الثانية فاكنت تدعي رنا رشيدي وهي فتاة من خارج الوسط الفني وقد أرتبطا رسميا واعلنا خطوبتهم عام 2017 في حفل عائلي صغير وكانت تربطها بالعوض قصة حب كبيرة وقد شكر العوض في أخلاقها في أحد البرامج وشكر في أسرتها أيضا الذين وقفوا بجانبة طوال مشواره الفني .

يشار إلي أن الفنان أحمد العوضي يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته أمير كرارة ويجسد من خلاله شخصية هشام عشماوي .