نجمة شابة تعتزل التمثيل بعد فشل مسلسلها في رمضان

فاجئت الفنانة الشابة نهي عابدين بطلة مسلسل 2 في الصندوق الذي يقوم ببطولته كل حمدي الميرغني ومحمد أسامة أوس اوس وصلاح عبدالله وانتصار وحجاج عبدالعظيم وأحمد عبدالله محمود، بمنشور عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أعلنت من خلاله اعتزالها التمثيل تماما.

وقالت في منشورها "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طولية، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي" وأكد البعض أن السبب قد يكون فشل مسلسلها الجديد وعدم تحقيقه النجاح المتوقع.

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جدير بالذكر أن الفنانة نهي عابدين من أبناء مدينة الاسكندرية وتخرجت من المعهدا لعالي للفنون المسرحية وبدات مشوارها الفني عام 2010 عندما شاركت في بطولة مسلسل طوق نجاة الذي قامت ببطولته الفنانة فيفي عبده، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية .

وتزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014 وانجبت منه طفل أطلقت عليه أيمن، علي أسم جده، وحاولت تقديم مجموعة من الأدوار المميزة خلال السنوات الماضية.