عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها الغناء

حلت المطربة عزيزة جلال ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه التاسعة مساء الذي يقوم بتقديمه عبر شاشة التليفزيون المصري، وكشفت عزيزة جلال خلال مداخلتها عن السبب وراء توقفها عن الغناء لمدة 34 عاما.

وقالت عزيزة جلال " السبب وراء تركي للفن هو الزواج ورعاية أسرتي، وأعربت عن سعادتها البالغة بالتعامل مع عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقي في الوطن العربي.

وأضافت إنها لم تترك الفن أو أعتزلت الغناء ولكنها تركت الساحة الفنية لانها تملك أسرة كان يجب ان تنجح معهم كما نجحت في الغناء، وعندما أشتقات للجمهور عادت مرة أخري وتتواصل حاليا مع كافة جمهورها بالوطن العربي.

وتابعت عزيزة جلال أنه كان يصعب عليها الجمع بين العمل ورعاية أسرتها وكان قرر الأهتمام بأسرتها هو الأصح، موضحة ان ما تعرضت له هو قدرها وأن زوجها الراحل لم يجبرها تماما علي ترك الساحة الفنية لانه تعرف عليها وهي مطربة، بل ترك لها حرية الاختيار .

جدير بالذكر أن المطربة المغربية عزيزة جلال قد قررت العودة للساحة الغنائية بعد ما يقرب من 35 عاما من التوقف عن الغناء، حيث ظهرت مؤخرا وأكدت إنها اعتزالها الفن في وقت مبكر من مشوارها الفني، وقد قدمت مجموعة كبيرة من الاعمال منها بطل القدس وياليل طول وجهاد دائب وحسن الخصال ونقلت عيوني هنا وهناك وغال يا حسن .

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