فن ومشاهير

لهذه الأسباب تعرّضت ياسمين صبري للسخرية

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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بعد مشهد لها في مسلسلها  الرمضاني "​فرصة تانية​"، تعرّضت الممثلة المصرية ياسمين صبري  للسخرية، من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

بعد مشهد لها في مسلسلها

 

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وفي المشهد، كانت صبري  تجلس في أحد الكافيهات مع "زياد" (​أحمد مجدي​)، لتفاجأ بإتصال والدتها بها، لتخبرها بأن والدها فقد الوعي، في المنزل، لتظهر ياسمين فتوراً شديداً في التعامل مع الخبر، وكأنها سمعت خبراً عادياً لا يستدعي أي إنفعال.

 

بعد مشهد لها في مسلسلها


يُذكر أن المسلسل من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، إدوارد، هبة مجدي، محمد أبو داوود، نهال عنبر، محمود البزاوي، أشرف زكي، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقص عادل.

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