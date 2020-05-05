شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من احمد العوضي: "التمثيل مش بالحواجب والتبريق"

هاجم الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي مجدداً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب وائل: «بص هقولك طريق أسهل بكتير من إللي إنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح، لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحدة في كل الأدوار». اقرئي ايضا : مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت في حادث مروع وأضاف: «خد ورشة تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشويه في علم النفس وده الطريق الوحيد أنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل.. صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس... فكر واعمل إللي بقولك عليه». Advertisements ويجسد الفنان أحمد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي في أحداث مسلسل «الاختيار» مع الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي. وكان وائل عبدالعزيز هاجم شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي بعد ارتباطهما. اقرئي ايضا : بالصورة أحمد مكي أمام المسجد النبوي الشريف

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