حارس الأهلي محمد الشناوي يلقن رامز علقة ساخنة ويغرقه ببركة المياة في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وقدم رامز جلال، الشناوي، بمقدمة ساخرة وذلك بسبب طوله الشديد والذي لا يتناسب مع “كرسي الحقيقة”، الذي يجلس عليه الضحية.

وسجل محمد الشناوي، أغرب رد فعل منذ بداية البرنامج إلى الآن بعد رؤيته لرامز جلال، يخرج من البوستر الخاص به بعد أن علق عليه قائلًا: “أنا بستنى رامز كل رمضان”.

وتم الإيقاع بمحمد الشناوي، من خلال الفنانة اليمنية أروى، والتي أوهمته أنه سيشارك في برنامج “كرسي الحقيقة”.

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وللمرة الأولى منذ بدء برنامج “رامز مجنون رسمي”، هذا الموسم وقع الفنان رامز جلال في شر أعماله وذلك بسبب اللاعب محمد الشناوي، والذي قام بسحبه معه في بركة المياة التي سقط فيها بعد أن فك قيوده من على كرسي الحقيقة.

وبعد سقوط محمد الشناوي في بركة مياه رامز جلال، في نهاية الحلقة قام بسحب الأخير معه في المياه وأوسعه ضربًا ليكون أول ضحية توقع برامز فيها.

وكان محمد الشناوي قد سجل أهدأ رد فعل خلال الحلقة وكانت الحلقة خالية من أي ألفاظ خارجة أو صراخ وهو عادة كل ضحايا رامز جلال.

ويعد محمد الشناوي هو ثالث لاعب ينضم لضحايا رامز جلال خلال هذا الموسم، وذلك بعد اللاعب التونسي علي معلول، واللاعب محمود كهربا، لاعبي النادي الأهلي.