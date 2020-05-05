إلقاء القبض على جومانا مراد في «خيانة عهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة 11 من مسلسل “خيانة عهد”، للنجمة المصرية يسرا، حيث شهدت القبض على جومانا مراد، بعدما ذهبت الشرطة إلى منزلها لإحضارها على خلفية محضر تم تحريره ضدها فى قسم الشرطة.

ومن جانبه قرر خالد سرحان، فتح قضية مقتل زوج يسرا من جديد، وأكد لزوجته عبير صبرى، أن مجدى الصياد وشقيقه لم يقتلا زوج يسرا وهو على ثقة من ذلك، لذا قام بفتح القضية من جديد لأنه إذا كان لديه شك فى أنهما تسببا فى قتله لكان رفض فتح القضية حتى لا يضر المشاريع التى تجمعه بهم.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد”، يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة، ويعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف يوميا.

والجدير بالذكر أن يسرا، تعود بمسلسل “خيانة عهد” إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها “لدينا أقوال أخرى” الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.