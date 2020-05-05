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شكرا لقرائتكم نجوم مصر يطلقون حملة لضحايا الجيش بقيادة آسر ياسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الفنان المصري آسر ياسين حملة لتحية ضحايا القوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن وقوع حادث إرهابي ببئر العبد شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، مساء الخميس.
في التفاصيل، نشر الممثل المصري الذي شارك مؤخرا كضيف شرف بمسلسل "الاختيار"، صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية، وعلق قائلا: "حيوهم فين ما كنتم.. دول ماتوا عشان سلامتكم".
وطالب ياسين جميع زملائه ومحبيه بوضع صورهم وهم يؤدون التحية العسكرية حدادا على أرواح ضحايا مصر من القوات المسلحة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
النجوم استجابوا
واستجاب لياسين عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم نيللي كريم التي نشرت صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية، والفنانة هنا شيحة، كما انضمت الفنانة المصرية إنجي وجدان ونشرت صورتها تؤدي التحية العسكرية.
بدورها، أطلقت النقابات الفنية المصرية بيانات رسمية نعت فيها ضحايا الجيش، ونددت بالحادث الإرهابي الذي وقع في بئر العبد.
ونعى الفنان أحمد العوضي ضحايا الحادث الإرهابي، فيما وجه الفنان محمد رمضان العزاء بالضحايا بمقطع فيديو له أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات الوطنية.
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