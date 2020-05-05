محمد منير يوجه رسالة خاصة للمخرجة علوية زكي

شارك الفنان محمد منير صورة قديمة له مع المخرجة الكبيرة علوية زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد منير على الصورة قائلا "الله الله علي جمالك .. الاخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل اول من تحمس لي وقدمني وراهن عليا بحبك واوعدك بزيارة قريبة جدًا. . ربنا يديلك الصحة انتي و بناتك الجميلات".

يذكر أن محمد منير اعترف بانتمائه الكبير إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أنه زملكاوي حتى النخاع، ويشجع الزمالك منذ الصغر.

وأشار منير في تصريحاته لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى، إلى أنه أهدى لنادي الزمالك مشجعين، فجميع العائلة من كبيرها لصغيرها ينتمي للزمالك".

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