نجلاء فتحي تخطف الأضواء بعد فترة اختفاء طويلة لن تصدق شكلها

شارك المخرج محمد خضر جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرها محمد خضر من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقظ ظهرت والدة زوجته الفنانة نجلاء فتحي تهنئه بعيد ميلاده.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت نجلاء فتحي في الفيديو وهي تقود سيارتها وترتدي كمامة ونضارة شمسية.

وكانت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي قد استعانت بعدد من أصدقائها والمقربين لتقديم فيديو تهنئة بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد خضر الأربعين.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين منهم إنجي وجدان وأبو وباسم يوسف.

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