القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة.

نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها، وكانت أبرز التعليقات، "قمر خااالص.. بحبك جدا.. ماشاء الله تبارك الله".

من ناحية أخرى، تقدم مايا دياب، برنامجًا داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها باسم Side talks with MAYA.

وتستضيف مايا دياب عبر برنامجها، أشخاصا متخصصين بأمور مختلفة، في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم. Advertisements

وكان من أبرز ضيوف مايا في الحلقات الماضية فيفي عبده وشيماء سيف. قد يهمك أيضا: شيماء سيف تحتفل بمرور عامين على زواجها مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.