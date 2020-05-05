حلقة محمد الشناوي تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

فضحت حلقة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، وذلك بسبب رد فعل الشناوي الهادئ طوال فقرات الحلقة وهو ما يشكك في معرفته بطبيعة البرنامج من قبل.

وظهر محمد الشناوي، متبسما بعدما فاجأه رامز جلال، بالظهور والخروج من خلف صورته عكس رد الفعل الطبيعي، بالخوف أو الدهشة، كما لم يظهر على الشناوي، أي ردود أفعال مندهشة أو متفاجئة من أي فقرات المقلب.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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