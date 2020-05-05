هكذا علق الفنانون على اعتزال نهى عابدين الفن

أعلنت الفنانة نهى عابدين، اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على "فيسبوك".



وكتبت الفنانة نهى عابدين قائلة: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طولية، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".



وحرص عدد من الفنانين على اقناعها بالعودة عن قرارها فكتبت الفنانة سارة نخلة "طبعا غلط .. انتي شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي".



فيما كتب ايهاب فهمي "صلى على النبى ومافيش الكلام ده".



أما الفنانة ريهام عبد الغفور كتبت "ايه ده????انتي بتهزري!! لا طبعًا مش موافقة ده انتي موهوبة وجميلة".



نهى عابدين ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل (طوق نجاة) مع الفنانة فيفي عبده.

Advertisements



وشاركت بعدها بعدة أعمال أخرى، وتزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014، وأنجبت منه "أيمن" على اسم جده الفنان أيمن زيدان.



وتشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.

قد يهمك أيضا:

5معلومات عن نهى عابدين

ريهام عبد الغفور تنشر رسالة غامضة وتتحدث عن الخوف