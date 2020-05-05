أمينة خليل تتغزل في شجاعة وقوة حارس الأهلي

القاهرة - لايف ستايل
تعزلت الفنانة أمينة خليل في شجاعة وقوة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد حلقته مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي.
وكتبت أمينة من خلال حسابها الشخصي تويتر قائلة: "أنا مش زيك خالص يا شناوي".
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
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