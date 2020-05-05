شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "النهاية" الحلقة 11.. يوسف الشريف يدمر "إنيرجيكو" ويقتل موظفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بتدمير الروبوت زين لشركة "إنيرجيكو" وقتله عددا من موظفيه، وذلك بعد تحميل نسخة من ملف الوعي الخاص بالمهندس زين، والتي أحدثت خللا في عقل الروبوت، حيث اختلطت ذكرياته المبرمجة مع الذكريات التي وضعها له الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وهذا سبب الخلل الذى تعرض له.



يوسف الشريف في النهاية

أحمد وفيق يحقق مع الروبوت زين ولكنه لا يستطيع السيطرة عليه، لأنه يقتحم الزنزانة التي بها صباح ويهرب معها، ويحاول "السيد مؤنس" البحث عن سبب لما حدث لزين وتحوله لإنسان خارق مدمر، أما ناهد السباعي "المهندسة رضوي" فتتحدث مع المهندس زين وما زال يعتقد أنها زوجته برغم أنها مجرد برنامج وضعه العاملين بالواحة حتى لا يعود زين للقدس ويستمر معهم في الواحة.



يوسف الشريف في النهاية

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عمرو عبد الجليل بعد حجزه لدى محمد لطفى وعصابته يؤكد لهم أن زين سيشكل خطرا فى الفترة القادمة، لأنه يبحث عن نفسه، ولكن مراد المحروقي يضع عمرو عبد الجليل ومساعده سعادة في سيارة ويبرمجها لتصل إلى السيد مؤنس ورجاله في "إينرجيكو" لكن عمرو عبد الجليل يقفز منها قبل وصولها.



مسلسل النهاية

تنتهي الحلقة بهروب زين مع "صباح" خارج الشركة ويصل معها إلى المنزل الذى كانت به المدرسة التى كان يعلم فيها التلاميذ، ويقول لها إن هذا المكان هو المكان الآمن بالنسبة لهم ويدور بينهما حوار مهم جدا، حيث أصبح الروبوت زين على وعى بأن صباح لا تحبه ولكنها تحب "زين" لكنها تؤكد له أنها تحبه هو.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .