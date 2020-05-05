شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عبد السيد يجسد دور الإرهابى أشرف الغرابلى فى " الاختيار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد عبد السيد، في مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى يعرض في شهر رمضان على قناة ON، حيث بدأ ظهوره بدءا من الحلقة الـ 10، والتى عرضت أمس، حيث يجسد خلال الأحداث دور الإرهابي أشرف الغرابلى وهو من العناصر القيادية فى الجماعة الإرهابية، حيث أنه المخطط والمدبر والمنفذ الرئيسي للعديد من الحوادث الإرهابية.





ويعد هذا العمل استكمال لعبد السيد فى التعاون مع النجم أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمى، بعدما قدم معهما من قبل دور ضابط شرطة فى مسلسل "كلبش"، للنجم أمير كرارة.

وشارك "عبد السيد"، فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسلى "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى، و"لمس أكتاف"، من بطولة ياسر جلال.

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يذكلر أن مسلسل "الاختيار"، يعرض طوال شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا للغاية منذ بداية عرضه، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة العقيد الشهيد البطل أحمد صابر منسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.



