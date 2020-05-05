شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى ينشر صورة مشهد خيانة عشماوى واستهداف سيارة الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مشهد الفنان أحمد العوضى، في مسلسل الاختيار، الذى يجسد من خلاله الإرهابي هشام عشماوى، حيث استهدف سيارة الجنود واحدة من المشاهد الذى رسمت أبعاد تلك الشخصيات الإجرامية.

الفنان أحمد العوضى، نشر صورة من المشهد عبر حسابه بموقع إنستجرام، والذى شهد ثناء كبيرا من الجمهور، وعلق قائلا: "الله المستعان".









فيما توجه عدد من جمهور الفنان أحمد العوضى للتعليق على الصورة، حيث قالت شيماء: "شكرا إنك هتطلع جيل بيكره الإخوان.. شكرا إنك وضحت للناس حقيقتهم واد إيه هم حقودين والغل والسواد مالي قلبهم.. شكرا لاستخدامك تعابير وشك اللي فعليا بتبين اد أيه الناس دي وحشة من جواها لدرجة إن الغباوة واضحة على وشهم.. شكرا إنك نقلت لينا صورة بتوضح قذارة الناس دي وأنهم حرفيا حطب جهنم وخوارج وكلاب أهل النار اللى ربنا ذكرهم في كتابه الكريم.. شكرا إنك بتنقل للجيل الصغير صورتهم السيئة و كانك بتحذرهم منهم و من الانسياق وراه".

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وقالت أخرى: "لا عاش من هنا للصبح يعنى ما شاء الله كل حلقة بنكرهك أكتر من الأول إيه التمثيل ده أنا ساعات بنسى إنه تمثيل".

يشار أن الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث شعر الإرهابى هشام عشماوى بتأنيب الضمير بعد قتل المجندين بيده بطريقة انتقامية، في الحلقة العاشرة التى عرضت أمس، حيث اعترف لزميله الإرهابى عماد عبد الحميد – عابد عنانى أنه يشعر بوخز الضمير بسبب القتل، وقال نصا: "إزهاق الروح مش حاجة سهلة"، عندما سأله زميله انه يشعر بحزنه الذى بدا واضحاً فى عينيه.

وعلى جانب آخر، أعطى الرائد أركان حرب أحمد منسى دفعة معنوية للجندى ياسر الذى أصيب بحمة شديدة، وظل بجانبه، وأكد له أنه يجب أن تتحسن علاقته بزملائه، وأن يوطد علاقته معهم، وذلك بعدما شعر بحزن شديد بعد إستشهاد أقرب زملاءه له في أحد الأكمنة.

وقال الإرهابى هشام عشماوى – أحد العوضى، لـ أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق، أنه يرغب في غزوة جديدة، عقب واقعة قتل الجنود الأربعة وقتلهم في السيارة، فوافق أبو عبد الله على الفور، نظرا لوجود الرغبة في عين عشماوى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.