شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80" الحلقة 11.. غادة عادل تفاجئ زوجها إياد نصار وتذهب لزوجته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث مسلسل "ليالينا 80"، فى الحلقة الـ11 الذى يعرض على قناة cbc حصريا، بخروج "جميلة"، رنا رئيس ابنة غادل عادل مع عمها خالد الصاوي "جلال"، وعندما ذهب لشراء أيس كريم وتأخر عليها نزلت من السيارة لتبحث عنه وتاهت حتى وجدتها سيدة واتصلت بوالدتها حتى وجدتها.

وكانت "مريم"، غادة عادل لجأت لـ"مدحت" محمد الشقنقيرى مديرها فى العمل للبحث عن ابنتها وإبلاغ الشرطة فى ظل غياب زوجها "هشام"، إياد نصار بسبب عمله.

وعادت "مريم" غادة عادل بابنتها إلى منزلها لتجد "جلال" خالد الصاوى و"راضى" ميدو عادل فى المنزل بعدما حاولا البحث عنها، ومقابلة "راضى" ميدو عادل بالصدفة لـ"جلال" بعد اغمائه فى الشارع، إلا أنها أحرجت "جلال" خالد الصاوى و"راضى"، وقامت بطرده من المنزل.

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وانتهت الحلقة بمفاجأة "مريم" غادة عادل وعلمها بوجود زوجها "هشام" إياد نصار فى مصر ولم يغادر البلاد بعد ما أخبرها "مدحت" محمد الشقنقيرى مديرها فى العمل وأنه رآها أمام المطار وهى توصله وحينما ذهبت لم يدخل زوجها المطار، وأكد لها أنه مقيماً فى منزل زوجته الثانية ليباشر أعماله من هناك وتذهب "مريم" للشقه وتفاجئ زوجها "هشام" إياد نصار.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. إنتاج:تامر مرسي.وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.