شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 11.. بيت المقدس يطالبون عشماوى بتفجير مبنى مخابرات الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية شهدتها الحلقة 11 من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث دار حديث بين الرائد أركان حرب أحمد منسى، وبين الإرهابى عشماوى بطريقة الفلاش باك، وكان يشرح له التدريب مع الجنود وخلافه، وأثناء حديثه مع منسى، قال له: "أنا عمال أكلمك وأنت بقالك ساعة بتنضف البندقية" للدرجة دى مرتبط بالبندقية، ليرد منسى قائلا: "لو كان عليا أفضل ألمع في بندقيتى.. لحد ما تبقى مراية، لازم اللى جاى من بعيد يعرف إن دى بندقية منسى"، فى إشارة منه بالتحلى بالقوة والعزيمة ليدب الرعب فى قلب الأعداء.

على الجانب الآخر، دار حديث بين أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق قائد جماعة أنصار بيت المقدس، من عمشاوى، مفاده أن هناك بعض من أهالى مدينة الإسماعيلية يترددون على مبنى المخابرات في المدينة، ومن الممكن أن يرصد أحدهم تحركتنا ويبلغهم، فطلب من الإرهابى عشماوى أن يقوم بعملية جديدة ومؤثرة وهى تفجير مبنى المحابرات العامة في مدينة الإسماعيلية، لتختتم الحلقة الحادية عشرة في إثارة وتشويق انتظارا للحلقة المقبلة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.