شكرا لقرائتكم خبر عن "ستكون أم رائعة".. رسالة صديق جيجى حديد السابق لعارضة الأزياء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيلر كاميرون، الصديق السابق لعارضة الأزياء جيجي حديد، في تصريحات خلال برنامج جيي فالون: "إن جيجي ستكون أم رائعة لأنها شخصية لطيفة وعطوفة"، مؤكدا أنه متحمس وسعيد لكونها ستكون أمّا.

من جانب آخر أكدت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد الأخبار المتداولة عن حملها، من صديقها الفنان زين مالك، فى مقابلة عبر فيديو كونفرانس مع الإعلامى الأمريكى جيمى فالون.

وكشفت جيجى أن احتفال عيد ميلادها الخامس والعشرين الأخير احتفلت به مع أقرب أفراد عائلتها فقط، وحتى كعكة عيد ميلادها كانت توضح حملها، كما وصف جيمي فالون أخبار حملها خلال الحديث معها بأنها "أشعة الشمس التي نحتاجها جميعًا"، موجها النصيحة لها أن تستمتع بحملها، على الرغم من كل شىء يحدث فى العالم.

وكانت مواقع أمريكية كشفت عن جنس المولود المنتظر لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد والفنان زين مالك، حيث أكدت انتظارهما لمولودة "بنت"، وذلك بعد الإعلان عن حملها بالشهر الخامس.

Advertisements

ونقل موقع ET عن مصادر بعائلة جيجى حديد أنها أخفت سر حملها عن عائلتها وأصدقائها لفترة من الوقت، وما إن عاد الثنائي لبعضهما في نهاية العام الماضى، كان الأمر كما لو انهما بانتظار هدية.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال محمد حديد الملياردير الفلسطينى، إنه لم يتحدث إلى ابنته منذ انتشار الأخبار، لكنه سيكون سعيدًا جدًا إذا كانت أخبارها السعيدة صحيحة وتابع "لست متأكدًا مما إذا كانت حقيقية أم لا، إذا كانت كذلك سأكون سعيدًا جدًا طالما أن الطفل بصحة جيدة وهى بصحة جيدة. هذا كل ما أهتم به. سأكون فخورا بها إذا كان لديها طفل".

وفى سياق متصل قامت جيجي حديد بتصوير جلسة تصوير جديدة لمجلة "فوج" العالمية" من مزرعة عائلتها فى بنسلفانيا، مع شقيقتها عارضة الأزياء بيلا حديد، لافتة إلى أنها كانت فى شهر مارس الماضى.