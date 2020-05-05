شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 11.. منسى لجنوده: واحد يروح أحسن ما الكل يروح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث قام الإرهابى هشام عشماوى بتنفيذ عملية أخرى تشبه عملية الجنود فى الحلقة السابقة، وقتل ضابطا وجنديا بنفس الشكل كانوا يستقلون سيارة الجيش المصرى، انتقاماً منهم، كما أخذ "طبنجة" الضابط "غنيمة" على حسب قوله، وعقب العودة طلب من "أبو عبد الله" ضياء عد الخالق أن يحتفظ بها، فرد عليه ابو عبد الله: "آخر مرة تطلب حاجة زى كدا".

كما خرج منسى ورجاله في مداهمة كبيرة وسط سيناء للقبض على التكفيريين، وبالفعل داهم منسى إحدى المزارع وقبض على كل الإرهابيين، وأخذ سلاحهم ، فى مشهد يؤكد قوة الجيش المصرى وتخطيطه وتدريبه فى الحروب والمداهمات.

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وعلى الجانب الآخر، تحدث منسى – أمير كرارة، مع قائده أحمد وفيق، عن عدم تفكير عمشاوى فى الذهاب إلى سيناء حالياً، خاصة أنه يعلم جيداً أن الإدارة تبحث عنه، وقال لقائده نصاً "طول ما عشماوى حر مش ههدى غير ما أدفعه التمن"، ولفت منسى انتباه قائده أحمد وفيق، أن العمليات الأخيرة التي قتل فيها الجنود على طريق الإسماعيلية توضح أن عشماوى مختبأ هناك، فيجب التحرك على الفور داخل الإسماعيلية.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.