شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 11.. محمد رمضان يضبط سلوى عثمان بعد سرقتها هاتفه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، محاولة صفاء الطوخى ونور اللبنانية التي تجسد دور "علا"، تهدئة "رضوان البرنس" محمد رمضان، حتى لا يتم سجنه بسبب ما يريد فعله في أشقائه بعدما قتلوا زوجته وابنه، وأن يقوم بتبليغ الشرطة وتسليم التسجيل الصوتى الذى يدينهم، ولكن "رضوان" رفض الحديث تماما وأصر على انه لن يترك حق زوجته وابنه.

وبعدما قام "فتحى" احمد زاهر بخطف "نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش، واعتدى عليهما لكى يعترفان وحبسهما داخل احدى الغرف بمنزل "فدوى" روجينا، وبعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقاءه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس" محمد رمضان، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجيه" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل، وبالفعل نجحا في سرقة الهاتف، وقامت "سميحة" بحرق الهاتف على "البوتجاز"، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده، لتختتم الحلقة بشكل تشويقى للجمهور عما سيحدث في الحلقة المقبلة.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.











