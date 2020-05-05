شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 11.. أيتن عامر تفشل فى الانتحار.. وتحول فى شخصية هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مريم – هبة مجدى – إلى النقيض تماماً فى شخصيتها بالحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فرصة تانية" بعدما كانت مسالمة ومغلوبة على أمرها أمام زوجها مدحت – دياب - حيث دخلت فى مشادة مع درتها فاتن – ليال عبد الخالق، بعد استفزاز الأخيرة لها، وبعد الاستنجاد بمدحت يحض ولكنه يندهش من تصرفات مريم.

تزداد عصبية مريم وتكسر كل ما تجده أمامها فى البيت وتطرد زوجها ملك وضرتها فاتن من المنزل وتخبر مدحت أنه لن يعود المنزل إلا بعد طلاقها وسط زهول من قبل مدحت، تتصل ريم بوالدها عبد الرحمن ولكنها يرفض سماعها.

يرى زياد - أحمد مجدى - ريهام – أيتن عامر - خارج الشركة فى سيارتها فى الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فرصة تانية"، ويخرج لها مسرعاً ويأخذ منها المسدس، ويعيدها الى منزلها، وفجأة تمسك ريهام المسدس وتحاول الانتحار ولكنها تجد هفارغ من الرصاص حيث فرغه زياد، ويقرر والدها رشدى - أشرف وزكى - معاجلة ابنته مع طبيب نفسى.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



























