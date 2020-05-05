شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أبيض وشعر قصير.. اعرف مين دي من نجمات الفن في طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة لها من دولاب ذكرياتها في مرحلة الطفولة، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، والتي خطفت بيها الأنظار بعد نشرها بوقت قصير.

ونشرت النجمة صورتها بالفستان الأبيض، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي في كامل براءتها وأناقتها، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة من قبل متابعيها وجمهورها.

ياسمين صبرى

وحرص عدد كبير من جمهور النجمة ياسمين صبري، على التعليق ومشاركة الصورة عبر حساباتهم الشخصية بعد أن خطفت الأنظار، وجاءت أغلبية التعليقات على الفستان الأنيق الذي ارتدته النجمة في مرحلة طفولتها.

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وتخوض النجمة ياسمين صبري، السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركها في البطولة الفنان أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وبدأت الحلقة العاشرة من المسلسل، بصدمة كبيرة لمريم – هبة مجدى – بعدما دخل عليها زوجها مدحت – دياب – ومعه فتاة تدعى فاتن وأنها زوجته الجديدة ودرتها، بل وابلغها أن فاتن ستنام على سريرها وعندما فكرت فى الطلاق ذكرها بوصلات الامانة التى وقعت عليها وبالفعل تقضى مريم الليلة فى غرفة ابنتها.

تظل ملك – ياسمين صبرى - فى الشركة للبحث عن الشخص الذى سرب بيانات الشركة من اللاب توب الخاص بها، بينما يشك سامح – ادوارد - فى صافى هبة عبد الغنى – مديرة مكتبه لأن هذه الداتا غير موجودة الا على اللاب الخاص بجانب لاب توب ملك التى تؤكده أنها ليست صافى، وأنها ستقوم بالبحث فى الأمر للوصول الى هذا الشخص.

يحضر زياد الى الشركة ويأخذ ملك واللاب توب الخاص بها إلى منزل، حيث شقيقه يستطيع الوصول الى ما حدث، وبالفعل يصل شقيق زياد إلى أن هناك فلاشة دخلت فى اللاب توب خلال يوم وساعة معينة، وعند مراجعة الكاميرات يظهر رفعت هو الذى داخل مكتبها فى هذا الوقت واعطاها فلاشة لنقل اوراق يريدها فى العمل.