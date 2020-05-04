زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، هجومًا حادًا على مسلسل “النهاية”، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

زوجة أحمد الفيشاوي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “مسلسل النهاية.. يعني المصريين حرروا القدس!! وقاموا راحوا عاشوا فيها مكان اليهود وسكانها باختلاف الديانات والطوائف”.

وأضافت: “وكمان بيقولوا إنهم حرروا القدس وطردوا منها اليهود ورجعوهم بلادهم الأصليه اللي هي أوروبا.. هو اللي كتب مكلفش نفسه ودور علي أصل اليهود منين؟ غلطات لا تغتفر.. ضحكتوا الناس علينا”.

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وتابعت: “والأهم بقي من كل ده الإستهانه بالعلم والتطور والرؤية المسقبليه للعلم والحوار في المسلسل لا يتسم بأي عقلانية.. عيب عليكوا الإستهانه بينا وبتاريخ الدول وأصحابها وقاطنيها.. لو طردتوا اليهود ورجعتوهم بلادهم الأولي كان لابد الكاتب يراجع التاريخ كويس ويشوف أصول اليهود منين.. مش تقولوا رجعناهم بلادهم أوروبا”.

مسلسل “النهاية” يشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم وهو بطولة الفنان يوسف الشريف، و عمرو عبدالجليل، وناهد السباعي، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث العمل حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل “النهاية - “The End” إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب”في ٢٠١٧.