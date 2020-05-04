داليا البحيري تدخل المستشفى بعد شرب الخمر فى «فلانتينو»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توالت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل “فلانتينو”،للنجم الكبير عادل إمام، حيث شهدت دخول داليا البحيرى إلى المستشفى، وذلك بعد تناولها المشروبات الكحولية بثلاجة الفندق الذى تقيم به اعتقادا منها أنها مشروبات غازية، لتتعرض لوعكة صحية تنقل على إثرها إلى المستشفى.
وتسبب دخول داليا البحيرى المستشفى فى إزعاج النزلاء بالفندق بسبب قيامها بالرقص والتنطيط على سرير الغرفة والغناء احتفالا بوجودها في غرفة فندقية فارهة.
كما شهدت أحداث الحلقة خروج مدرس ابنة فلانتينو “نبوية” من المستشفى بعدما ضرب علي يد ركاب المكروباص الذي كان يستقله، حيث سخر منه الركاب بسبب حديثه في الهاتف بلطف مع “نبوية” مما جعلهم يصفونه بالعاشق المفضوح لينتهي الأمر بخناقة وإنزاله من المكروباص.
وتدور أحداث مسلسل ”فلانتينو” في إطار كوميدي اجتماعى، حول “نور عبد المجيد” الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
ويعود النجم عادل إمام بـمسلسل “فلانتينو” إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى شهر رمضان 2020.
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