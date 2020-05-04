شاروخان وابنه يجتمعان ضد كورونا في "أغنية جديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم النجم الهندي شاروخان أغنية جديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ساب ساهيه هو جايجا" (كل شيء سيكون على ما يرام) ضمن مشاركته في حملة "I for India" التي أطلقها موقع فيسبوك مؤخرا بالتعاون مع العديد من نجوم العالم للمساهمة في التبرع من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها الدول في القضاء على فيروس كورونا.

وظهر شاروخان في الفيديو يغني كلمات من تأليفه وألحانه حول ما يشعر به الجميع في تلك الأزمة خاصة بعد أن أصبح الجميع مقيمين داخل منازلهم طوال الوقت، وذكر كذلك العديد من النشاطات التي يقوم بها البعض كالنوم الدائم والطهي والتفكير وكذلك مشاهدة المسلسلات العالمية، وذكر تحديدا أغنية مسلسل "لا كاسا دي بابيل" (بيلا تشاو) نظرا لكونها الأشهر في الوقت الحالي.

وشارك طفل شاروخان الصغير أبرام في الأغنية ليضفي جوا من البهجة على الفيديو المصور ويجعله أكثر أملا وإشراقا، حيث تخطى عدد مشاهدات الفيديو عبر موقع فيسبوك 2.3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وتعاون "Facebook" مع بعض من أكبر الأسماء في هوليوود وبوليوود لإعداد حفلات من المنازل لجمع التبرعات.