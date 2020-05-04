طارق عبدالعزيز يكشف لـ"الخليج 365" كواليس "كنز مأمون المأذون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري طارق عبدالعزيز عن سعادته بحضوره الرمضاني هذا العام من خلال المسلسل الإذاعي "كنز مأمون المأذون" الذي يجمعه بمحمد هنيدي على راديو 9090، بالإضافة لمشاركته كضيف شرف في المسلسل التلفزيوني "سكر زيادة" أمام نجمات كبار.



وحول المسلسل الإذاعي قال عبدالعزيز لـ"الخليج 365" إنه يواصل العمل مع صديقه محمد هنيدي للموسم العاشر، لافتا لمتعة العمل معه ووجود كواليس مميزة تجمعهما.

وأوضح أنه يقدم أحد أبناء "مأمون" وتتغير الشخصية كل 5 حلقات وهو ما يتيح تغيير الصوت والأداء، معربا عن فرحته بتقديم 6 شخصيات خلال المسلسل بالإضافة للشخصية الأصلية، قائلا إن ذلك يمتع أي فنان.

وأضاف: "الكواليس تكون مميزة ونتذكر أيام الجامعة، كما نمارس تمثيل كل الشخصيات تقريبا، بعيدا عن مايك التسجيل".

وتابع: "ما يميز هنيدي الإذاعي عن الممثل الذي يظهر على الشاشة هو الانطلاق والحرية أكثر، مع تقديم شخصيات متباينة"، لافتا إلى أن كلا منهما كان يقوم بالتصوير بشكل فردي بعد الحظر، لذلك لم يلتقوا كثيرا هذه المرة خلال التصوير.

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وأشار عبدالعزيز إلى أن هنيدي كان أول من قدمه إلى السينما من خلال مشهد في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، معربا عن حبه وتقديره الكبير لصديقه الموهوب على حد تعبيره.

وأوضح أن "كنز مأمون المأذون" هو مسلسل اجتماعي كوميدي يتضمن نصائح "مأمون" لأحفاده للوصول لكنز، حيث يسعى كل واحد منهم للوصول إليه.

وبخصوص قبوله لدور الشرف في مسلسل "سكر زيادة"، قال عبدالعزيز: "الحقيقة أن اهتمام المخرج وائل إحسان وإلحاحه جعلني أتحمس للمشاركة بالإضافة إلى أنني كنت أتمنى العمل مع جيل العمالقة من النجمات مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر".

يذكر أن آخر أدوار طارق عبدالعزيز السينمائية كان في فيلم "جريمة الإيموبيليا" الذي حصد عنه جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، بالإضافة لتكريمه بالمركز الكاثوليكي.