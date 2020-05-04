مؤلف "فالنتينو" يتراجع عن قرار اعتزاله بضغوط زوجته.. ما علاقة عمرو دياب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تراجع السيناريست والمؤلف الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، عن قرار اعتزاله التأليف بعدما كان قرر اعتزاله مطلع العام الجاري عقب 28 عامًا من العمل، مؤكدًا أن حالته النفسية هدأت كثيرًا عن الفترة الماضية وأنه اتخذ هذا القرار بعد محاولات عدة لإثنائه عن الاعتزال.

وأكد مؤلف مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عادل إمام وينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري، أن الضغوط التي تعرض لها من زوجته إنجي عبدالحافظ، إضافة إلى ضغوط أصدقائه والكثير من جمهوره سبب تراجعه عن الاعتزال، منوهًا أن الأمر له علاقة بالمطرب المصري عمرو دياب.

وفسّر أيمن بهجت قمر علاقة عمرو دياب، بأن الثناء عليه بعد نجاح أغنيته "مهرجان" التي تعاونا فيها سويًا، وتشجيعه له كان عاملًا كبيرًا في اتخاذ هذا القرار، مبينًا أن تحقيق أغنيته "سنة الحياة" التي كتبها ضمن إعلان لرمضان هذا العام، النجاح ونسب المشاهدة العالية ساهمت في القرار.

وكتب أيمن بهجت قمر، في منشور له عبر "فيسبوك" قائلًا: "أغنية (سنة الحياة) 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب و26 مليون على الفيس بوك في عشر ايام وOrange شالوا المديونية اللي عليا وييرجعوا لي الخط القديم كمان".

واستطرد مؤلف "فالنتينو" قائلًا: "كل دي اخبار تفرح وتفتح النفس وكده أقدر انفذ وعدي اللي وعدته لأورانج واسمع لضغوط مراتي وولادي وأصحابي وكل الناس الحلوة اللي إدت من وقتها وكلمتني وكتبت لي وبعد ما نفسيتي هديت".

وأردف "قمر": "خصوصًا كمان مع نجاح أغنية (مهرجان) مع الهضبة وكلامه عني وكلامه ليا وتشجيعه"، مختتمًا: "أنا هكتب أغاني تاني".

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وكان أيمن بهجت قمر قد أعلن اعتزاله مجال كتابة الأغاني بعد رحلة عمل استمرت 28 عامًا أنهاها بأغنية "مهرجان" التي غناها عمرو دياب، ضمن ألبومه الأخير الذي طرحه بعنوان "سهرانين".

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه على "فيسبوك": "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديًا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وأضاف: "هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتي وخلاص قررت أرتاح من السبق ده"، مختتمًا منشوره قائلًا: "أنا آسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".

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ويعد أيمن بهجت قمر واحدًا من أهم الشعراء الغنائيين في مصر، وهو من أكثر الشعراء كثافة في التأليف، كما أنه ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقام "أيمن" بتأليف العديد من الأشعار لأبرز المطربين في مصر والعالم العربي مثل سميرة سعيد وإيهاب توفيق وعمرو دياب ونانسي عجرم ومحمد حماقي وحميد الشاعري وجنا وشيرين وجدي وحسين الجسمي وتامر حسني ومصطفى قمر ورامي عياش ووائل جسار وأحمد عدوية وغيرهم.

يُذكر أن أغنية "مهرجان" أدخلت الفنان عمرو دياب لأول مرة في تاريخه الغنائي باب المهرجانات الشعبية وتدور فكرة الأغنية حول قيامه بمهرجان شعبي غنائي للتخلص من علاقة عاطفية مر بها.