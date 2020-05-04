رزان مغربي تسخر من حمدي الميرغني.. والأخير: أنا بالنسبة للسقا سمانة رجله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل النجم المصري حمدي الميرغني، مساء الإثنين، ضيفًا في الحلقة الحادية عشرة من برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

وسخرت رزان مغربي من حمدي الميرغني، قائلة: "ضيفنا النهاردة يا جماعة أوسم نجوم المسرح في مصر.. لو فتح صدره هيبقى ولا حسن يوسف في زمانه.. ولو جاب شعره على جنب مش هتعرفوا تفرقوا بينه وبين حسين فهمي.. أشرف عبد الباقي قال عليه جان السينما القادم اللي هيقعد السقا وكريم عبد العزيز في بيوتهم".

وفي بداية الحلقة، أعرب الميرغني عن نيته الشديدة لغلب السقا، واستعداده التام لتحديه، قائلًا: "هو أستاذنا بس وقت التحدي مع احترامي مفيش، أنا بالنسبة لأستاذ أحمد السقا سمانة رجله وهغلبه بالدعاء".

واستقبل السقا، مواطنه ومنافسه حمدي الميرغني بحفاوة شديدة، ورد على تعليقه قائلاً: "سامع قلة أدب وتجاوز، بس هسامحك عشان سليمان عيد حبيبي".

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وكالعادة، انتصر السقا على منافسه في المسابقة حمدي الميرغني في كافة التحديات عدا تحديين لم يتوقع أن يخسر فيهما السقا، إلا أن جسد الميرغني النحيف ساعده على الفوز فيهما.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.