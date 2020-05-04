المخرج أحمد المنجد يكشف تفاصيل كليب "بعشقك" لـ عاصي الحلاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب المخرج اللبناني أحمد المنجد، في حديث خاص لـ"فوشيا" عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان عاصي الحلاني من خلال عمله الجديد الذي حمل عنوان " بعشقك".

فقد اختار أحمد المنجد أن يخرج عملا مميزا خارجا عن المألوف عبر تصوير العمل خلال فترة الحجر المنزلي في فيلا الحلاني بمنطقة المنصورية بمشاركة زوجته كوليت وأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

كما أكد المخرج أنه سعى من خلال هذا العمل الذي امتد على مدار يوم كامل، إلى تسليط الضوء على حياة عاصي الحلاني اليومية وكيفية إمضائه لوقته مع أفراد عائلته منذ لحظة استيقاظه، مشيرا إلى سهولة إتمام العمل على أكمل وجه نظرا للتعاون الذي وجده عند أفراد أسرته ما سهل عليه المهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم عاصي الحلاني كان قد شوق جمهوره منذ فترة وجيزة، من خلال نشر "التيزر" الخاص بعمله الجديد الذي من المتوقع أن يطلقه في وقت قريب.

وكان الحلاني قد علق على "التيزر" بالقول: "بعشقك.. قريبًا.. عاصي الحلاني خلال فترة الحجر مع أجواء العائلة"، من دون أن يكشف عن الموعد الرسمى لطرح كليب الأغنية الجديدة التي هي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا.

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يشار إلى أن الفنان حرص خلال الفترة الماضية على مشاركة متابعيه بفيديوهات من غنائه، لتسليتهم أثناء الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد. إذ ظهر في فيديو نشره عبر موقع تويتر وهو يعزف على العود، ويقوم بغناء "وأنا مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.

وعلق عاصي على الفيديو: "من الحجر المنزلى جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال: "الله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسري والعائلي".

وفى سياق آخر شارك الفنان عاصي الحلانى، جمهوره بمقطع فيديو أغنية "فرصة عمر" على العود، وذلك خلال بقائه في المنزل، حيث دائما ما يحث جمهوره على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع المخرج أحمد المنجد الذي تحدث عن تعاونه مع النجم عاصي الحلاني في عمله الجديد "بعشقك".