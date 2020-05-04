شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان تريند "نمبر 1" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خاصة بعد اشتغال أحداث المسلسل فى الحلقتين الـ 10 والـ 11، ومن خلال أحد المشاهد الذى جمع أحمد داش ومحمد رمضان، بعد إخبار الأول للثانى بأن قتلة زوجته هم أخواته أحمد زاهر وإدوارد ومحمد علاء ورحاب الجمل، وفقا للأحداث التى يتضمنها المسلسل.





كما أن مسلسل "البرنس" يتصدر محركات البحث جوجل وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، بسبب أحداثه المشوقة، وإيقاعه السريع حيث تدور حول صراع الأخوة على الميراث بعد وفاة والدهم والتي وصلت لحد تدبير الخطط للتخلص من "رضوان البرنس" الذى يجسده محمد رمضان.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.