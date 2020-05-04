شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 11.. عشماوى يشعر بتأنيب الضمير بعد قتله جنودا أبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث شعر الإرهابى هشام عشماوى بتأنيب الضمير بعد قتل المجندين بيده بطريقة انتقامية، في الحلقة العاشرة التى عرضت أمس، حيث اعترف لزميله الإرهابى عماد عبد الحميد – عابد عنانى أنه يشعر بوخز الضمير بسبب القتل، وقال نصا: "إزهاق الروح مش حاجة سهلة"، عندما سأله زميله انه يشعر بحزنه الذى بدا واضحاً فى عينيه.

وعلى جانب آخر، أعطى الرائد أركان حرب أحمد منسى دفعة معنوية للجندى ياسر الذى أصيب بحمة شديدة، وظل بجانبه، وأكد له أنه يجب أن تتحسن علاقته بزملائه، وأن يوطد علاقته معهم، وذلك بعدما شعر بحزن شديد بعد إستشهاد أقرب زملاءه له في أحد الأكمنة.

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وقال الإرهابى هشام عشماوى – أحد العوضى، لـ أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق، أنه يرغب في غزوة جديدة، عقب واقعة قتل الجنود الأربعة وقتلهم في السيارة، فوافق أبو عبد الله على الفور، نظرا لوجود الرغبة في عين عشماوى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.