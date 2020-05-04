شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 11.. محمد رمضان يلقن رجالة روجينا علقة ساخنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك بعد أن أخبر "عادل" أحمد داش شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجه "رأفت" أحمد فهيم، وأعطاه تسجيل يؤكد صحة كلامه، وطلبت منه "علا" نور اللبنانية أن يبلغ الشرطة، ولكن رضوان طلب منهم أن يغادروا المنزل ويتركوه وحيدا.

وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل بـ "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم، وتفاجأوا بأن رضوان حاول الاتصال بهم جميعا أثناء جلوسهم سويا واتفاقهم على التخلص منه بطريقة جديدة، ولكنهم لم يردوا على أي اتصال من اتصالاته.





وذهب "رضوان البرنس" محمد رمضان لـ"المعلمة فدوى" وأخبرها بأنه يعلم أنها زوجة أخيه وهذا منزله، وقام بالبحث عنه في الغرف، فيما أتصل "فدوى" برجالتها للاستعانة بهم للتصدى له، وارسلت رسالة لـ"فتحى" تخبره بعدم الرد على هاتفها، وأرسل "رضوان رسالة صوتية لـ "فتحى" من هاتف زوجته "فدوى" ليخبره أنه عندها.

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وأخبر "رضوان" "فدوى" بأنه سيجعلها ترتدى الأسود على زوجها "فتحى"، وحضر رجالة "فدوى" أثناء مغادرة رضوان وهددوه بالسلاح، ولكنه لم يخاف وقام بضربهم جميعا في أول مشاجرة له في المسلسل، رغم اصابته بجرح كبير في بطنه.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.







