شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 11.. الشرطة تقبض على جومانة مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "خيانة عهد"، القبض على جومانة مراد، حيث ذهبت الشرطة إلى منزلها لإحضارها على خلفية محضر تم تحريره ضدها فى قسم الشرطة.

وقرر خالد سرحان، فتح قضية مقتل زوج يسرا من جديد، وأكد لزوجته عبير صبرى، أن مجدى الصياد وشقيقه لم يقتلا زوج يسرا وهو على ثقة من ذلك، لذا قام بفتح القضية من جديد لأنه إذا كان لديه شك فى أنهما تسببا فى قتله لكان رفض فتح القضية حتى لا يضر المشاريع التى تجمعه بهم.