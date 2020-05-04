شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 11.. أحمد زاهر يعتدى على أحمد داش وريم سامى بعد خطفهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، اتصالا من "فتحى" أحمد زاهر بزوجة والده "سميحة" سلوى عثمان، حتى تساعده في استدراج شقيقته "نورا" ريم سامى وشقيقها "عادل" أحمد داش، وهو ما نفذته بالفعل بعدما اتصلت بها وطلبت منها أن تشترى لها دواء.



مشهد من البرنس

وانتقل المشهد لـ"نورا" و"عادل" بعدما وصلا إلى الصيدلية ولكنهما وجدوه كمينا، وقام "فتحى" أحمد زاهر وإخوته "عبد المحسن "إدوارد"، و"ياسر" محمد علاء، و"عبير" رحاب الجمل، بخطفهم إلى منزل "فدوى"، وقام "فتحى" بضربهما حتى اعترفا له بأنهما أخبرا "رضوان البرنس" محمد رمضان بأنهم المتسببين في قتل زوجته وابنه، كما أنهم يسعون لقتله مرة أخرى، وأمر بعد ذلك بحبسهم داخل إحدى الغرف.



أحمد زاهر

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



احمد داش يواسى شقيقته ريم سامى فى البرنس



احمد داش وريم سامى

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.