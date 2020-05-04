شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: البرنس شبه قصة سيدنا يوسف وقصة قبيل وهبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد رمضان إن قصة مسلسل البرنس شبيه لقصة سيدنا يوسف عليه السلام وقبيل وهبيل، مضيفًا أن تلك القصص من قديم الأزل ولكن بيتم تكرارها علي مر العصور باختلاف الشخصيات.

وأضاف أن مسلسل "البرنس" يتابعه الكثير من الجمهور وأنهم يستطيعون التكلم عنه أكثر مني لحبهم في العمل.

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تدور أحداث العمل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "فتحي" أحمد زاهر،"عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناة دي أم سي و دي ام سي دراما وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.