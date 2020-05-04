شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 11.. تيمون وبومبا يحرران "القاهرة" بمساعدة عزب شو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج تيمون – أحمد فهمى - وبومبا – أكرم حسنى، متنكرين الأول فى بائع فريسكا، والثانى بائع عرق سوس، إلى رجال المعلم مكرم النافورة – محسن منصور - الذين احتلوا محافظة "القاهرة"، فى الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "رجالة البيت"، ولكن رجال المعلم مكرم يتعرفون على بومبا بأنه المحافظ ويمسكون به، أما تيمون فيعرض على المعلم مكرم أن يكون من رجاله.

يطلب "المعلم نافورة" من "تيمون" ضرب "بومبا" ويفعل ذلك خوفاً من تدخل رجال نافورة، ويقبله مكرم واحداً من رجاله بل يعتبره ذراعه اليمنى، وينتظر "بومبا" معلومات من تيمون بعدما كسب ثقة المعلم مكرم، ويخبره أنه يكره الهزار والضحك تماماً وتعرض لأزمة صحية بسبب إيفيه قيل أمامه.

يقرر تيمون الزواج من أنوار أخت المعلم نافورة، ويحضر والد تيمون عيد – بيومى فؤاد – الفرح متنكراً فى شخص اسكندرانى، بينما يحضر بومبا ويغنى بصحبة تيمون وتونا أغنية "جوز هند"، وفجأة يصعد عزب شو فى الفرح واستعان به بومبا لاضحاك المعلم نافورة والقضاء عليه، ويستطيع تيمون وبومبا إعادة القاهرة مرة أخرى بعد احتلالها من قبل رجال نافورة.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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