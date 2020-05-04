شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يعيد أمجاد المصارعة ويدشن الموسم الجديد من موسم NBCTitanGames والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي داوين جونسون، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو ترويجي جديد للموسم الجديد من مسابقة NBCTitanGames عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وحرص النجم العالمي الشهير بـ"ذا روك" على استعادة أمجاده في المصارعة التي اشتهر بها في بداية مشواره، وكتب "نحن نعيد إحياء الرياضة مع بعض أفضل المحترفين في العالم، وكما وعدناكم سيكون موسمنا الجديد NBC Titan Games، مشاركًا بأسماء المحترفين الذين سينضمون للموسم الجديد.

ونشر ذا روك، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ أيام، أثناء محاولاته إقناع طفلته وهو يقوم بغناء أغنية You’re Welcome التى طرحت فى الفيلم آنذاك، وهي ترفض تصديق بأن والدها هو صاحب الأداء الصوتي للشخصية.

وقال جونسون على الفيديو الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق قليلة: "نستمع لأغنية "You’re Welcome من فيلم MOANA، للمرة الـ 3978، وتيا ترفض التصديق بأن والدها هو ماوي في الشخصية الحقيقة".

وفى سياق أخر يحضر النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد" Black Adam " بتدريبات شاقة نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، والمقرر عرضه فى 20 ديسمبر 2021، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، حيث وصلت إيراداته إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية.

يذكر أنه قد وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، وانضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.