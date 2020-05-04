شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يعيد أمجاد المصارعة ويدشن الموسم الجديد من موسم NBCTitanGames والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي داوين جونسون، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو ترويجي جديد للموسم الجديد من مسابقة NBCTitanGames عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
وحرص النجم العالمي الشهير بـ"ذا روك" على استعادة أمجاده في المصارعة التي اشتهر بها في بداية مشواره، وكتب "نحن نعيد إحياء الرياضة مع بعض أفضل المحترفين في العالم، وكما وعدناكم سيكون موسمنا الجديد NBC Titan Games، مشاركًا بأسماء المحترفين الذين سينضمون للموسم الجديد.
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We’re bringing sports back with some of the best pro-athletes on the planet! And as promised, our new season of @NBCTitanGames will be bigger, harder, more exciting, more intense and way more FUN! And now introducing my 2020 TITAN PROS. Two-time Olympic gold-medal winning and current undisputed boxing world champion @ClaressaShields, @NFL Iron Man Legend and 10x Pro-Bowler Joe Thomas, Super Bowl champion @VictorCruz, Olympic gold-medal winning snowboarder @HannahTeter, professional stunt woman and star “American Ninja Warrior” @JessieGraffpwr, and @UFC champion @TWooodley have all accepted my challenge to join the competition. Join us MEMORIAL DAY for an EPIC 2 HOUR PREMIERE at 8PM only on @NBC! #SportsAreBack @asmithcoprod @SevenBucksProd
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A post shared by therock (@therock) onMay 4, 2020 at 9:00am PDT
ونشر ذا روك، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ أيام، أثناء محاولاته إقناع طفلته وهو يقوم بغناء أغنية You’re Welcome التى طرحت فى الفيلم آنذاك، وهي ترفض تصديق بأن والدها هو صاحب الأداء الصوتي للشخصية.
وقال جونسون على الفيديو الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق قليلة: "نستمع لأغنية "You’re Welcome من فيلم MOANA، للمرة الـ 3978، وتيا ترفض التصديق بأن والدها هو ماوي في الشخصية الحقيقة".
وفى سياق أخر يحضر النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد" Black Adam " بتدريبات شاقة نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، والمقرر عرضه فى 20 ديسمبر 2021، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، حيث وصلت إيراداته إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية.
يذكر أنه قد وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، وانضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
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