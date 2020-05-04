شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 11.. عبير صبرى تصفع تيام قمر بسبب زواجه العرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "خيانة عهد"، صفع عبير صبري ابنها تيام قمر على وجهه بعدما كشفت زواجه العرفي من فتاة تدعى "بسنت" كانت حذرته منها شقيقته هنادي مهنا.

وشهدت الأحداث أيضا تبرؤ أسرة جومانا مراد منها بعدما انتشر فيديو فاضح لها على السوشيال ميديا، حيث ذهب لها شقيقها وطلب منه عدم الذهاب للحي الذي يسكنون فيه وأخبرها أن والدها يطلب منها عدم حضور جنازته حال وفاته.

وعلمت حلا شيحة أن الفيديو الفاضح الخاص بجومانة تم إرساله من منزل خالد سرحان شقيقها وهو ما جعل حلا تشك فى شقيقها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.