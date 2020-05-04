شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى مشيدة بـ"الاختيار" : مش مجرد مسلسل ده عمل وطنى يُخلد للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بمسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، والذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى، حيث نشرت صورة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وكتبت عليها قائلة :"الاختيار ليس مجرد مسلسل هو عمل وطنى يخلد ذكرى شهداء مثل منسى وهيثم فتحى وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر، شكرا لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذى يستحق المشاهدة من القلب".

كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد أعربت لـ"الخليج 365" عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة.

وأضافت هيفاء قائلة: "إحساس إليسا فيها عالى جدا، وانبسطت جدا بظهورى فى الكليب، والمفارقة كنت لا أعرف موعد التصوير، وفوجئت بها تتحدث معى، وتخبرنى بالتصوير فطلبت منها مهلة للاستعداد، وخرج الكليب كما شاهده الجمهور ولبساطة الأغنية خرجت بهذا الجمال، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتأخر عن إليسا فى أى وقت.

أماعن توقف تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، أكدت هيفاء هذه المعلومة أردفت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التى وضعتها الجهات الأمنية فى لبنان، والتى صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق.

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وعن أغانيها الجديدة قالت إنها تستعد لطرح أغنية جديدة سينجل على قناتها الخاصة وستختار اسمها مع الفانز.