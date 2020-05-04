شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 11.. صدمة ياسمين صبرى فى منزل أحمد مجدى بسبب صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى ملك – ياسمين صبرى - زياد - أحمد مجدى فى الشركة بالحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فرصة تانية"، وتخبره أنها أحضرت هدية لأخوه حسين بسبب مساعدته لها فى التوصل إلى مسرب بيانات الشركة، ويجعل زياد ملك تتكلم مع والده سالم – محمود البزاوى - ليعزمها على الغداء، وتوافق ملك فى النهاية بعد إلحاح من زياد.

وعندما تذهب ملك إلى منزل زياد تعطى حسين الهدية ويطلب منها إعادة موظف الـ it للعمل مرة أخرى لأنه ليس له ذنب فيما حدث فليس كل الأشخاص يستطيعون التوصل إلى أمور الهاكرز، كما يخبرها أنه لا يريد أن يكون مشرف it فى الشركة اذا كانت تفكر فى ذلك لأنه لا يحب أن يكون موظف.

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يتأسف سامح – إدوارد – لصافى – هبة عبد الغنى - على شكه فيها بأنها السبب وراء تسريب بيانات الشركة، وفى منزل زياد بعد تناول الغداء يعرض سالم على ملك عمل جولة فى الشقة وأخذ فكرة عنها، وعندما تدخل غرفة زياد فجأة تشاهد صورها التى تملأ جدران الغرفة وسط دهشة كبيرة.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



