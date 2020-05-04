شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش" الحلقة 11.. نجاح عملية النصب وتوزيع الأموال على أفراد العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بـ 100 وش" برقص أفراد عصابة "سكر" نيللى كريم وعمر "آسر ياسين" بعد عملية النصب الناجحة على المليونير المريض "عم غزال" وتوزيع 20 مليون على أفراد العصابة، وبعد حالة من الفرح والرقص تذهب نجلاء "دنيا ماهر" إلى فيلا عم غزال وتشتبك مع أقاربه لفظيا ويطردونها.

وفى المشهد الثانى يظهر كل فرد من أفراد العصابة كيف صرف الأموال حيث بدأت سكر "نيللى كريم" تجهيز صالون حريمى الخاص بها وشراء الملابس، أما عمر "آسر ياسين" فيجدد لوالدته "سلوى محمد على" المنزل، وتسافر "علا رشدى" ماجى إلى أكثر من دولة، حيث تذهب من البرازيل إلى بالى، ويشترى حمادة "إسلام إبراهيم" شقة ويفرشها أثاث جديد.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.